شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: 58% نسبة الاكتفاء الذاتى من «اللحوم».. و98% للدواجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء غطى 58% من احتياجات الاستهلاك المحلى، ومن المتوقع أن تصل نسبة مساهمة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء للاحتياجات إلى 65% عام 2025.

وأضاف «سليمان» خلال ورشة عمل نظمتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت عنوان: «خارطة طريق مستقبل الثروة الحيوانية فى مصر فى ظل المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية»، عبر تطبيق «زووم»- أن مصر لا تستورد سوى ما يغطى الاحتياجات، ولا تصدر إلا ما يزيد على الاحتياجات، وحققنا ارتفاعًا فى تلبية الاحتياجات المحلية من منتجات اللحوم البيضاء من الدواجن بنسبة تزيد على 98% من الدواجن، و100% من بيض المائدة.

وأوضح أنه تم تسجيل مصر من الدول التى تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقًا لضوابط ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» فى يونيو 2020، وبالفعل صدرنا العديد من المنتجات الداجنة لعدد من الدول بعد توقف دام أكثر من 14 سنة، كما صدر القرار الجمهورى باعتماد 9 مناطق للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بعيدًا عن زحام الوادى والدلتا.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ عدة إجراءات من أجل التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة، من خلال مساعدة صغار المربين ودعم المزارع النظامية، موضحًا أن المشروع القومى للبتلو بدأ فى منتصف 2017 بـ100 مليون جنيه، وتمت إضافة 400 مليون جنيه خلال عامى 2018 و2019، ثم تمت إضافة 4.6 مليار جنيه خلال عام 2020 وحتى مارس 2021، ليصبح إجمالى المخصص للمشروع 5.1 مليار جنيه.