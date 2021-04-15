شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «شباب الخير» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مبادرة «شباب الخير»، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المواطنين.

تأتى المبادرة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للشباب فى إطار حرص الوزارة على التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات الشبابية بالمحافظات لخدمة المواطنين لاسيما محدودى الدخل والمناطق الأكثر احتياجاً.

وشهد «شعراوى» اصطفاف 25 سيارة نصف نقل- ثلاجة- متنقلة محملة بـ30 نوعا من السلع الأساسية على رأسها اللحوم والدواجن، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة والتى تضم 35 سيارة تتوجه إلى 11 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية وشمال سيناء والمنيا وبنى سويف والمنوفية.

وحرص على التأكد من كون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والمنتجات حديثة التعبئة والإنتاج، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف عن محدودى الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، والوزارة تعمل على التعاون ودعم كافة المبادرات الشبابية التى تحقق صالح المواطن وخدمته بالمحافظات لا سيما فى المجالات الحيوية والخدمية.

ولفت إلى أنه سيتم التنسيق مع صندوق «تحيا مصر» لتوفير بعض السيارات المجهزة بقروض ميسرة للشباب بالمحافظات، وتوفير بعض أنواع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالتنسيق مع الشركات الوطنية ودمجهم فى «شباب الخير»، وبعض المبادرات الأخرى التى تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين وبما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال الدكتور وائل الطناحى، الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب، إن المجلس تعاقد مع إحدى شركات بيع المواد الغذائية للمشاركة فى المبادرة وتوفير السلع الغذائية المتنوعة، حيث تضم المبادرة فى مرحلتها الأولى 11 محافظة، وتساعد فى توفير فرص عمل وتشغيل نحو 396 شابا، عبر مراحل المبادرة المختلفة.

وأضاف أن المبادرة ستستمر لمدة عام، وستكون هناك متابعة من الشباب فى المجلس لكافة تطوراتها فى المحافظات لضمان النجاح الكامل لها وتحقيق أهدافها، موضحًا أن السلع الغذائية سيتم مراقبة جودتها وصلاحيتها من جانب الجهات المعنية فى المحافظات وعلى رأسها مديريات الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك.