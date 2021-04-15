شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء «النواب» و«الشيوخ» يواصلون تلقى لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأسرهم، أمس، تلقى لقاح فيروس كورونا، إذ يعتمد القطاع الطبى بالمجلسين على اللقاح الصينى، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ويستمر التلقيح على مدار الأسبوع المقبل. جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد الماضى، موجة غضب من النواب بسبب تأخر تطعيمهم، وعلى الفور أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببدء تطعيم النواب وأسرهم.

ويقدر أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بنحو ٨٩٥ نائبا، إذ أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أهمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.

من ناحية أخرى، أعلنت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إصابتها بفيروس كورونا، وقالت عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»: «لكل أخواتى وأساتذتى وأى حد قابلته فى الفترة الأخيرة، أنا إيجابى كورونا، وبعتذر عن عدم الرد على التليفونات والرسايل الكام يوم اللى فاتوا، وكل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة». وأكدت هيام الطباخ أنها تخضع للعزل المنزلى حاليا، وأن حالتها مستقرة بعد أن ظهرت عليها أعراض كورونا، وتبين أن نتيجة المسحة إيجابية.

وفى سياق مختلف، تعقد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف جبالى، اليوم الخميس، اجتماعا لدراسة ما ورد فى بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، فيما يخص الشأن الإفريقى الذى استمع إليه المجلس فى جلسة الثلاثاء 26 يناير 2021.

وبحسب اللجنة فإنه من المقرر حضور وزير الخارجية الاجتماع، وقالت مصادر باللجنة إن أزمة سد النهضة سوف تكون حاضرة خلال المناقشات.