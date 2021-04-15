شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام 30 مليون جرعة من لقاح كورونا بإقليم شرق المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن هناك 12 بلدًا من أصل 22 بلدًا فى إقليم شرق المتوسط أبلغ عن زيادة فى حالات الإصابة الأسبوع الماضى مقارنةً بالأسبوع الذى سبقه كما أَبلغ 11 بلدًا عن زيادة فى الوفيات.

وقال المنظرى خلال مؤتمر صحفى أمس: «بوجه عام، ارتفع عدد الحالات والوفيات الجديدة فى الإقليم بنسبة 22% و17% على التوالى فى الأسبوع الماضى مقارنةً بالأسبوع الذى سبقه. وهذا يعنى إصابة أكثر من 364 ألفا و113 شخصًا بكوفيد- 19، ووفاة 4415 شخصًا فى الأسبوع الماضى وحده».

وأوضح أن هذه الزيادة فى الحالات تعكس اتجاهًا يبعث على القلق، وهو أن العديد من الناس فى جميع أنحاء الإقليم لا يزالون غير مُدركين لخطورة الوضع، ولا يلتزمون بالتدابير الوقائية التى أثبتت فاعليتها فى وقف سريان العدوى، وهناك قلق من أن الوضع الحالى قد يتفاقم خلال شهر رمضان إذا لم يلتزم الجمهور بالتدابير الاجتماعية التى أثبتت جدواها، وقد يشعر الناس هذا العام، مثل العام الماضى، بأن روح رمضان قد تغيَّرت بسبب التباعد الاجتماعى وحظر الخروج، ولكنَّ الإجراءات التى يجب مواصلة تطبيقها للمساعدة فى احتواء الجائحة تتماشى مع المبادئ الأساسية للإسلام، ومنها القاعدة الفقهية التى تنص على أنه «لا ضرر ولا ضرار».

وأوضح المنظرى أن اللقاحات أصبحت متوفِّرة الآن فى جميع بلدان الإقليم، وهى أداة رئيسية لاحتواء المرض، وبوجه عام، بدأ 21 بلدًا من أصل 22 بلدًا فى تقديم التطعيمات للسُّكان، حيث تلقَّى الناس أكثر من 30 مليون جرعة من لقاحات كوفيد- 19 حتى الآن فى جميع أنحاء الإقليم».

وقال: «فى الآونة الأخيرة، استعرضت اللجنة الاستشارية العالمية المعنية بمأمونية اللقاحات التابعة للمنظمة المعلومات المتاحة عن لقاح أسترازينيكا، وأفادت بأن العلاقة السببية بين اللقاح وحدوث جلطات دموية مصحوبة بانخفاض الصفيحات الدموية أمرٌ معقول فى ظاهره، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الاستقصاء، ولا تزال المنظمة تُوصِى بأن منافع اللقاح تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية النادرة للغاية، وأؤكد أن جميع اللقاحات والأدوية تنطوى على آثار جانبية، غير أن مخاطر المرض الوخيم والوفيات الناجمة عن كوفيد- 19 أعلى من الآثار الجانبية الضئيلة للغاية التى قد ينطوى عليها استخدام اللقاح»، وحث الجميع على استقاء المعلومات من منظمة الصحة العالمية والسُلطات الصحية الوطنية بصفتهما المصدرين الرئيسيين للمعلومات عن اللقاحات، وتجنُّب نشر المعلومات غير الدقيقة أو المُضلِّلة أو الاستماع إليها.

وتابع المنظرى: «على الرغم من التقدُّم المُحرَز فى بدء التطعيم فى جميع أنحاء العالم، لا يزال هناك اختلال صارِخ فى توزيع اللقاحات، ويظهر هذا الاختلال بوضوح فى إقليمنا على وجه الخصوص، حيث نجد أن العاملين فى مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعيشون فى بعض الأماكن الأكثر عُرضة للخطر، مثل سوريا واليمن، لديهم فرص محدودة للغاية للحصول على اللقاحات، وأنه انطلاقًا من التضامن الإقليمى الذى شهدناه منذ اندلاع الجائحة، فإننى أهيب بجميع البلدان الغنيَّة أن تدعم جيرانها من خلال تقديم اللقاحات مباشرةً أو من خلال تقديم الدعم المالى لمرفق كوفاكس».