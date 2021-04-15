شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 75٪ نسبة إنجاز «عمارات السلام» بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه جار تنفيذ 134 عمارة بمشروع «عمارات مدينة السلام»، التى ينفذها جهاز مدينة العبور، كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، ويضم المشروع 134 عمارة بلغت نسبة تنفيذها 75٪، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، لخدمة سكان المشروع.

وقام المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بجوله تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع «عمارات مدينة السلام»، وغيره من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها، وشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطى أن مشروع «عمارات مدينة السلام»، يشمل أيضاً تنفيذ مجموعة من المبانى الخدمية، وهى (مدرسة تعليم أساسى بها 66 فصلا، وبلغت نسبة تنفيذها 50٪ - مدرسة تعليم ثانوى بها 33 فصلا، وبلغت نسبة تنفيذها 80٪، وحضانة بنسبة تنفيذ 99٪.