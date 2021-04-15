شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: تحسن فى نسب إشغال الفنادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن هناك تحسنًا فى نسب إشغال الفنادق، مشيرًا إلى أنه خلال اطّلاعه على نتائج أعمال لجان التفتيش على المنشآت الفندقية لاحظ وجود تحسن فى نسب الإشغال.

والتقى «العاصى»- خلال زيارة تفقدية للمنشآت الفندقية والسياحية بجنوب سيناء- مع عدد من أصحاب مراكز الغوص والأنشطة البحرية للتعرف على المشكلات والعقبات التى تواجههم، خاصة خلال الفترة الماضية، والعمل على حلها، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

وأوضح أنه سيتم العمل على وضع آلية لحل هذه المشكلات فى أقرب وقت، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين لإنهاء الخدمات من خلال مكتب الوزارة بالمحافظة بدلًا من القاهرة.

وفى سياق تنشيط الحركة، وبمناسبة حلول شهر رمضان، تطلق وزارة السياحة والآثار مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى Experience Egypt، وذلك للترويج السياحى لمصر وزيادة الوعى السياحى والأثرى للمواطنين وتعريفهم بالمقومات السياحية المتنوعة التى تزخر بها من متاحف وأماكن أثرية وشواطئ وصحراء وواحات وغيرها.

وستتضمن المسابقة طرح فزورة يومية عن إحدى المحافظات المصرية على مدار الشهر الكريم، وسيتم اختيار 10 فائزين ممن شاركوا فى المسابقة وإجاباتهم صحيحة على مدار الشهر، وستكون الجائزة لأول 5 فائزين عبارة عن رحلة سياحية لـ4 أفراد إلى إحدى المحافظات السياحية المصرية، والخمسة الآخرين رحلة سياحية أخرى لفردين.