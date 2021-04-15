شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول «توريد أخشاب» لتأثيث «الحى الحكومى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكولات تعاون فى مجال توريد الأخشاب.

وتم توقيع البروتوكولات بين الشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة العربية للتصنيع، وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأعرب هشام توفيق عن ترحيبه بمواصلة التعاون مع كل من وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لدعم الصناعة الوطنية، وذلك فى إطار جهود النهوض بالشركة التجارية للأخشاب وتنفيذ استراتيجية طموحة للمساهمة فى تأمين واردات مصر من الأخشاب لتوفير المدخلات من المواد الخام المطلوبة للتوسع فى صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى نظراً للطلب المتزايد على هذه المدخلات، والتى تمثل جانباً كبيراً من فاتورة الاستيراد مما يؤدى إلى فتح أسواق جديدة للأثاث والمنتجات الخشبية المصرية بالداخل والخارج، وزيادة الاستثمار فى صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية وزيادة الصادرات منها.

وأكد «توفيق» أن الشركة التجارية للأخشاب لديها خبرة كبيرة فى مجال استيراد وتجارة وتوريد وتصنيع الأخشاب بكافة أنواعها، ولها علاقات قوية مع أكبر منتجى الأخشاب حول العالم، مشيرا إلى أنه بموجب هذه البروتوكولات، تقوم التجارية للأخشاب بتوفير الاحتياجات اللازمة من الأخشاب بأنواعها والتى تطلبها الهيئة العربية للتصنيع وشركة حلوان للصناعات الهندسية والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التكامل بين «الإنتاج الحربى» ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة، معرباً عن تطلع وزارة الإنتاج الحربى للتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة التجارية للأخشاب التى تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات المصرية العاملة فى مجال استيراد وتوريد وتصنيع الأخشاب.

وأشار إلى أنه سيتم بموجب البروتوكول الموقع بين الجانبين توفير الاحتياجات اللازمة من الأخشاب بأنواعها لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) التى تعد من أبرز الشركات العاملة فى مجال الصناعات الهندسية والتى تمارس نشاطها منذ الخمسينيات من القرن الماضى، لافتاً إلى أن مهمة وزارة الإنتاج الحربى الرئيسية هى تلبية احتياجات القوات المسلحة، وإلى جانب ذلك تحرص وزارة الإنتاج الحربى على تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المدنية المختلفة والمساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للدولة.

وثمن الفريق عبد المنعم التراس، التعاون الجاد مع وزارة قطاع الأعمال، لتعميق التصنيع المحلى فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.

وأشار إلى الاتفاق مع الشركة التجارية للأخشاب على تدبير كل احتياجات وحدات العربية للتصنيع من أفضل أنواع الأخشاب والأسعار المناسبة، بجانب الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام فى مواعيد التسليم، مشيرا إلى أهمية هذا الاتفاق فى مشروع تأثيث وفرش مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية والتى تتولى تنفيذه الهيئة العربية للتصنيع، استغلالا للإمكانات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية.