شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية تواصل العمل على إنهاء اعمال الرصد والتصحيح لامتحانات الطلاب خلال الفصل الدراسى الأول، مؤكدا الانتهاء من اغلب المواد الدراسية لكل الفرق الدراسية بالكلية وتم عقد لجان الممتحنين وجارى استكمال باقى الإجراءات تمهيدا لإعلان النتائج.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ " الخليج 365 " أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع المقبل على أن يتم إعلانها على موقع الكلية حتى يتسنى للطلاب الدخول والحصول على النتيجة .



وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن هناك مراجعة دقيقة للنتائج حتى يتم منح كل طالب حقه فى الدرجات، خاصة وأن الكلية تضم أكثر من 57 الف طالب، لافتا إلى أنه عقب إعلان النتائج سيتم فتح باب الالتماس أيضا أمام الطلاب ليتقدم من يتظلم فى أى مادة ويتم مراجعة درجاته مرة أخرى.