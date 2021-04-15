شكرا لقرائتكم خبر عن الآن بالرابط.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطيع الأن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021 من موقع الشركة المصرية للاتصالات وذلك عن استهلاك شهور يناير وفبراير ومارس 2021، وأعلنت الشركة عن مواعيد فترة السماح الممنوحة لسداد الفاتورة بدون دفع غرامة، وكذلك مواعيد تحويل خط التليفون إلى العمل بنظام الاستقبال وكذلك موعد رفع الخط مؤقتًا من الخدمة مع فرض غرامة تأخير علي المتأخرين عن السداد.

جدول مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي

بدء إصدار فاتورة التليفون الأرضي 15 إبريل 2021.

شهر سماح للسداد ينتهي في 14 مايو 2021.

تحويل الخط إلي نظام الاستقبال اعتبارًا من 15 مايو 2021.

تنتهى فترة السماح باستقبال المكالمات في 14 يونيو 2021.

رفع الخط مؤقتًا من الخدمة يوم 15 يونيو 2021 وفرض غرامة تأخير على غير المسددين.

وننصح قبل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الرابط الموجود بالاطلاع عن طرق السداد المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات لتجنب الزحام بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون عن طريق الضغط هــنــــــــــا .

وتستطيع أيضًا الاتصال برقم دليل التليفونات 140 من التليفون الأرضي بهدف معرفة فاتورة التليفون الأرضي .

وتوجد طرق متعددة لسداد فاتورة التليفون الأرضي بالإضافة إلى السنترالات التابعة للشركة:

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

مراكز شركة WE (السنترالات)

خدمة فورى.

خدمة فودافون كاش.

خدمة خدماتي.

خدمة أمان.

ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري وCIB .

خدمة ممكن.

خدمة Bee .

مكاتب البريد.

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE .. من خلال الرابط بأعلي.

خدمة سداد.

خدمة مصاري.

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