بالفيديو.. لحظة قفز الركاب من قطار منيا القمح قبل خروجه عن القضبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق قفز ركاب قطار منيا القمح منه لحظة خروجه عن القضبان.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو عبدالرءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد خروج عربتين من القطار رقم 339 القادم من القاهرة إلى المنصورة أمام مدخل الطريق الدائري لمنيا القمح، من على القضبان، مما تسبب في وقوع 17 إصابة وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث.

ووصل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، فجر اليوم الخميس، إلى مستشفى منيا القمح المركزي؛ وذلك للإطمئنان على مصابين خروج عربتين قطار من على القضبان.