منطقة إصلاحات.. النياية العامة تحقق في حادث تصادم قطار "منيا القمح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تباشر النيابة العامة، التحقيقات في حادث قطار بالقرب من محطة منيا القمح.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الخميس، أنه انتقل فريق لمعاينة موقع تصادم عربتيْن بالقطار رقم ٩٣٩ الذي كان متوجهًا من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهيلة دون انقلابهما؛ وذلك بالقرب من محطة منيا القمح.

وأوضحت النيابة أنه تبين إجراء أعمال إصلاحات من منطقة التصادم.

وانتقل فريق آخر من النيابة العامة لسؤال المصابين، وجار استكمال التحقيقات.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة ١٥ مواطناً فى حادث قطار منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٣٣ سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لافتاً إلى أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبي بالمستشفى لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.