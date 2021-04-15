اليوم.. وزارة التموين تبدأ استلام القمح المحلي من المزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، استلام القمح المحلي من المزارعين، بسعر 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وبحسب بيان، سيتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين، و4 أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسؤول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.

وقامت وزارة التموين، باختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح فى أماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددا على أنه لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية.