شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على كمية لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمذبوحة خارج المجازر التابعة للمديرية، خلال حملة لتفتيش على المحلات.

واكد الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل مديرية الطب البيطرى في المنوفية ضبط كميات كبيرة من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة لأطباء المديرية وصلت إلى 225 كيلو، حيث تم ضبط 188 كيلو جرام لحوم في حملة بمدينة شبين الكوم، وتم ضبط 37 كيلو جرام أخرى في أحدى القرى التابعة لمركز شبين الكوم.تم التحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدا لاعدامها.