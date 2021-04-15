شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجارية في بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الأربعاء، بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بمركز ومدينه بنها والأماكن الجاري تطويرها.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع جسر نهر النيل بكفر الجزار بطول ٢كيلو و١٧٤ متر، حيث يجري توسعه الطريق، وإعادة رصفه، وعمل بلدورات خرسانيه بطول الطريق، بالإضافه إلى وضع بلاط الانترلوك.

كما تفقدت نائب المحافظ، المحلات اسفل عمارات مجلس المدينه، لمعاينه إشغال تلك المحلات والغير مستغل منها، وتم تكليف ياسر إبراهيم نائب رئيس المدينه، بعمل حصر لتلك المحلات سواء المشغول منها أو غير المستغلة.

ثم تم التوجه لتفقد أعمال تطوير المركز التكنولوجى بمجلس المدينه، حيث يجري توسعه المركز التكنولوجى، وإنشاء دورات مياه، وصاله انتظار للمواطنين، جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار رئيس المدينه، والمهندسة غاده مدير المركز التكنولوجى.

واستكملت «ريان»، جولتها بتفقد أعمال تطوير ميدان وابور الثلج، حيث أنه جارى أعمال الرصف للميدان ووضع بلدورات، جاء ذلك بحضور حماده وهدان نائب رئيس المدينه.

ثم تم التوجه لتفقد أعمال إنشاء كوبري خرسانة مسلح على ترعه الفلفله المستجده يربط كفر ابوزهرة بشبلنجه فوق ترعه الفلفله ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ بتكلفه 600 ألف جنيه.