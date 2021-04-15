شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاقه 4 سنوات.. نائب يعلن قرب افتتاح المسرح الكبير بقصر ثقافة القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عادل عامر، عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية وقليوب، حل مشكلة المسرح الكبير بقصر ثقافة القناطر الخيرية، وصدور قرار طرح وإسناد أعمال الحماية المدينة إلى شركة حلوان للمسبوكات بتكلفة تتعدى 5 ملايين جنيه على أن يتم نهو الأعمال خلال ٥ شهور من تاريخه والبدء في تشغيل المسرح بعد إغلاق دام 4 سنوات.

قال «عامر» إن مسرح قصر ثقافة القناطر منصة ثقافية وإعلامية للقناطر بصفه خاصة والقليوبية بصفة عامة، وتم إغلاقه منذ ٤ سنوات نظرا لوجود أعمال صيانة وكذلك أعمال الحماية المدنية كأجهزة الإنذار المطابقة للمواصفات.

وأكد عضو مجلس النواب انه تقدم بعد طلبات احالة إلى وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وتم إحالتها إلى لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس وتم مناقشتها في حضور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث قدم فيها النائب ملفا كاملا عن أسباب التقصير والإهمال في قصر ثقافة القناطر.