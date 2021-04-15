شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء مصابي حادث قطار الشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إلى مستشفى منيا القمح العام للاطمئنان على حالة مصابي حادث خروج قطار عن القضبان أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح، والبالغ عددهم 15 مصابا.

وحصلت "المصري اليوم" على أسماء بعض المصابين وهم:

· أحمد سمير حسين 28 سنة ميت يزيد

· محمد فرج صابر 18 سنة الصوة

· محمود أسامة سعد 22 سنة المنيا

· كريم جمال عبده 23 سنة دكرنس

· على فتحي محمد 25 سنة المنيا

· محمود العشري محمود 31 سنة السنبلاوين

· عصام محمد صبحي 31 سنة المعادي

· أحمد محمد 24 سنة السنبلاوين

· عمرو محمد 23 سنة كوم حلين

· مصطفى محمد عبدالسلام 24 سنة بردين

· حسين محمد عبدالفتاح 20 سنة العزيزية

· السيد عبدالعزيز السيد 32 سنة السنبلاوين

وتوجهت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين ،ونقلهم على الفور إلى مستشفى منيا القمح العام، وكذلك قيام رجال الدفاع المدني باستعدال العربتين المنقلبتين وفتح الطريق، وتم عمل كردون أمني في محيط الحادث للحفاظ على حياة المارة وتسيير حركة السيارات.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بخروج عربتين عن القضبان، من قطار ركاب بمدخل منيا القمح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف تحسبا لزيادة عدد المصابين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.