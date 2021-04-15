شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال استعدال عربات قطار منيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب اطمئنانه على المصابين في حادث خروج عربتي قطار ٣٣٩ عن مسارهما الطبيعي، أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح، انتقل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إلى مكان وقوع الحادث لمتابعة أعمال استعدال عربتي القطار وذلك بمعرفة رجال ومعدات السكك الحديدية.

وأكدت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، استمرار أعمال استعدال عربات القطار وفتح الطريق أمام حركة القطارات الأخرى، مشيرة إلى عدم وقوع أية وفيات، وأن عدد حالات الإصابة التي مازالت تتلقى العلاج حتى الآن بمستشفى منيا القمح العام ٣ حالات فقط، فضلاً عن خروج ١٢ حالة بعد تحسن حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم.

كان مستشفي منيا القمح المركزي بالشرقية استقبل ١٥ مصابا إثر وقوع حادث خروج عربتي قطار عن القضبان بمركز منيا القمح، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وانتقل محافظ الشرقية والقيادات الأمنية ووكيل وزارة الصحة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.