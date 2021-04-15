شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يستعرض منظومة تطوير صناعة السكر فى مصر خلال جولة بمصنع الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، الخميس، جولة تفقدية على مصنع شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة للوزارة للاطمئنان على إنتاج السكر من البنجر، بعد تم تطوير مصانع الشركة ورفع طاقة التشغيل من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن بنجر يوميا، الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات الإنتاج.

ومن المقرر أن يستعرض الوزير آليات تطوير صناعة منظومة السكر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ويرافق الوزير فى الجولة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر.

كما سيتفقد الوزير عدد من المنشآت التموينية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة للاطمئنان على توفر السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بكميات كبيرة وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

جدير بالذكر ان الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نجحت على مدار الفترة الماضية من انتاج كميات كبيرة من السكر المحلى سواء من البنجر أو القصب وذلك نتيجة التوسع فى الزراعات التعاقدية مع المزارعين لزراعة بنجر السكر.