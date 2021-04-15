شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة ليلية لمراكز شباب القليوبية للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مديري الادارات بمتابعة مراكز الشباب للتاكد من التزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء خلال شهر رمضان المبارك في الفترة الليلية.

وتابع هاني حجاج مدير ادارة التخطيط والمتابعة بالمديرية الانشطة الرمضانية في مراكز شبرا شهاب والمنيرة بالقناطر الخيرية والسيفا وبرشوم الكبرى وكفر الفقهاء بطوخ حيث وجه بضرورة الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه اثناء تنفيذ الانشطة والتباعد والتعقيم.

كما تابع هاني ابوالسعود مدير إدارة شباب الخانكة مركز شباب الخصوص وتلاحظ تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتم التنبيه بعدم اقامه أي دورات رمضانيه طبقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وفي ادارة شباب كفر شكر تابع طارق صلاح الدين مدير الادارة مركز شباب المنشاة الكبرى والذي تبين التزام العاملين بالمركز وتابع تدريب مدرسة الكاراتية بالمركز.

كما شملت المتابعة مركز شباب الصفين والمنشاة الصغرى وتم التأكد من تشغل الملعب المنجل بعد رفع كفاءته وتم التوجيه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

من ناحيته، اشار وكيل وزارة الشباب إلى اهمية المتابعات المستمرة والمفاجاة لكل مراكز الشباب على مستوى المحافظة للتاكد من التزامها حرصا على العاملين والمترددين على المراكز.