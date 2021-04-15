شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من التخلص من النفايات الخطرة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت صحة الاقصر حملة موسعة على عدد من المنشات الصحية الخاصة للتأكد من مدى التزامها باجراءات البيئة والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وصرح الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة الاقصر عن قيام حملة موسعة من قبل إدارة صحة البيئة والنفايات الخطرة لمديرية الصحة وبالتعاون مع جهاز شؤون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات بالمرور علي عدد من المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من إجراءات البيئه و التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطره .

وأفادت الدكتورة الهام محمد محمود وكيل المديرية أن اللجنة توجهت حتي الآن لاكثر من 30 منشأة منهم مايقرب من 20 عيادة و8 مراكز طبية و3 معامل مع استمرار عمل اللجنة لحين انتهاء كافة الاعمال و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وترأس اللجنة دكتور/ محمد النوبي مدير إدارة صحة البيئة، تحت اشراف ادارة الطب الوقائي بقيادة دكتور احمد ابراهيم يونس.

يأتي هذا بناء علي تعليمات دكتورة/ هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمستشار/ مصطفي الهم محافظ الاقصر باتخاذ كافة الإجراءات لحماية المواطنين والمجتمع من انتشار العدوى.