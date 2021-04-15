شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» تنظم فعاليات للمبادرات الصحية والحماية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه فريق من ادارة الثقافه الصحية برعاية كل من دكتور طاهر ايوب وكيل وزاره الصحه والدكتورة الهام محمد وكيل المديرية لعمل ندوه تثقيفية بمنطقة العشي التابع لمركز ومدينة الزينية بشمال الاقصر للتعريف بالمبادرات المختلفة التى تهتم بالصحة العامة ومواجهة التحديات المختلفة للحماية من فيروس كورونا.

تناولت الندوة التعريف بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة فى ١٠٠ مليون صحة ومبادرات علاج الأمراض المزمنة وكافة المبادرات التى تهتم بصحة المرأة.

قدم الندوة سوسن محمد مسؤول التثقيف بالإدارة الصحية، ودكتور عبد الهادي مسؤول مكافحة العدوى بالإدارة الصحية، ومتابعة دكتورة سها محفوظ مدير إدارة التثقيف ودكتور ابو الحسن مدير إدارة الزينية الصحية.

شارك فى الندوة عمدة وشيخ البلد واهالى القرى، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وبرعاية ودعم كل من العميد الهواري رئيس مجلس مدينة الزنية، والعميد بدر طه رئيس مجلس شرطة طيبة.

ياتى ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بالاقصر علي تكثيف انتشار الفرق بالمحافظة من أجل رفع درجة الوعي الصحي لدي المواطنيين خاصة في الأماكن البعيدة واستكمال للحملات التوعويه التي تشنها المديريه للتوعيه بفيروس كورونا وطرق الوقايه منه و اهميه اتباع الاجراءات الاحترازيه.