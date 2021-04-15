شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ينفي سقوط وفيات في حادث قطار منيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقوع أية حالات وفاة نتيجة خروج عربتي قطار أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح، والذي تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية، مؤكدا خروج ١٢ حالة من المصابين واستمرار ٣ حالات في تلقي العلاج بمستشفى منيا القمح العام.

وأهاب محافظ الشرقية بجميع وسائل الإعلام ضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن الحادث، والالتزام بما يتم نشره من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

كان مستشفي منيا القمح المركزي استقبل ١٥ مصابا إثر وقوع حادث خروج عربتي قطار عن القضبان بمركز منيا القمح، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وانتقل محافظ الشرقية والقيادات الأمنية ووكيل وزارة الصحة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني، وجاري رفع أثار الحادث وتسيير حركة القطارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.