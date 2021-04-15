شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن أسباب حادث قطار الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٣٣٩ ركاب القاهرة/ بنها/ الزقازيق/ المنصورة بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح، خرج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان.

وأعلنت الهيئة، في بيان، الخميس، خلو الخط الطالع وانتظام مسير القطارات عليه في الاتجاهين بسلامة وأمان، وقام ونش الزقازيق لرفع بوجي العربتين وإخلاء الخط، وتم تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف على أسباب خروج بوجي العربتين من على السكة.