شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ السيسي والمسلمين بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لجميع المصريين المسلمين وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومسؤولي الدولة بمناسبة شهر رمضان.

وهنأ قداسة البابا جميع المسؤولين في كافة الدول العربية بالمناسبة ذاتها.

وقال قداسة البابا: «أحب أولًا أهنئ إخوتنا المسلمين بشهر رمضان، وبهذا الصوم اللي بييجي من السنة للسنة هو صوم للعبادة وتنقية النفس وهو فرصة طيبة بيحتفل به إخواتنا المسلمين».

واضاف البابا: «احنا سبقناهم في أصوامنا من فترة ونلاقي الأصوام والأعياد تتلاحق. واحنا كمصريين معروف عنا إننا شعب محب لله وشعب متدين».

وتابع: «أهنئ جميع المسئولين وفي مقدمتهم السيد الرئيس وجميع المسئولين مش في مصر فقط لكن في العالم العربي كله».