شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات النظافة ورفع التعديات والإشغالات على الطريق العام في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل العميد طارق لطفى، رئيس مدينة الأقصر، جولاته لضبط سير العمل والتشديد على منظومة النظافة اليومية والأعمال التي تتم بالأحياء من نظافة ورفع إشغالات وأعمال تطويريه للشوارع والميادين، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أن الجولة الميدانبة استهدفت اليوم منطقة حي المطار وحي جنوب، لمتابعة مستوي الارتقاء بمنظومة النظافة اليومية بكل حي، واسفرت عن تحرير ٣١ محضر للاشغالات والتعديات على الطريق العام بمدينة الأقصر.

أضاف «لطفى» أنه تفقد مركز حمام السباحة الأوليمبي لمتابعة آخر مستجدات أعمال الشركة التي تقوم بالصيانة داخل حمام السباحة الأوليمبي.