شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة وارتفاع الحرارة وعودة الأمطار .. حالة الطقس من الخميس إلى الثلاثاء 20 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 15 أبريل إلى الثلاثاء 20 أبريل 2021، حيث يتواصل ارتفاع الحرارة تدريجيا على كافة أنحاء البلاد ليسود طقس حار شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى من 30 إلى 35 درجة، شديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمى من 36 إلى 38 درجة، لطيف ليلا ودرجة الحرارة الصغرى من 16 إلى 20 درجة.

واعتبارا من يوم الجمعة 16 أبريل يحدث ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى من 36 لتصل إلى 40 درجة، بينما يكون معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى من 20 إلى 25 درجة.



وتنشط الرياح على جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد وبعضها مثير للرمال والاتربة ووجود أتربة عالقة نهارا وهناك فرص لسقوط الامطار بداية من الأسبوع المقبل.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الخميس 15 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الجمعة 16 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق جنوب سيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من اقصى غرب البلاد.

- حالة الطقس السبت 17 أبريل 2021:

نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من غرب البلاد.

- حالة الطقس الأحد 18 أبريل 2021:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: على مناطق اقصى جنوب الصعيد 30% على فترات متقطعة

نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب الصعيد

- حالة الطقس الاثنين 19 أبريل 2021:

نشاط الرياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد.

أتربة عالقة نهارا: على مناطق من جنوب البلاد

- حالة الطقس الثلاثاء 20 أبريل 2021:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد 30% على فترات متقطعة

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد

أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب الصعيد

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الخميس 15 أبريل 2021 إلى الثلاثاء 20 أبريل 2021