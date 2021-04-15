شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إصابة 15 شخصًا في حادث قطار الشرقية.. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إصابة ١٥ مواطناً في حادث قطار منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب ٣٣ سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفي منيا القمح المركزي، لافتاً إلى أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبي بالمستشفي لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.

وكشف مجاهد عن خروج ٦ من المصابين من المستشفي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن باقي المصابين يعانون من إصابات بسيطة إلى متوسطة «كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد» وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.