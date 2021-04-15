شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود تطوير المراكز التكنولوجية في مدن وقرى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت حنان عبدالرحيم، مدير المركز التكنولوجي بالأقصر، استمرار جهود تطوير العمل في المراكز التكنولوجية عبر التوجه لإنشاء مراكز تكنولوجية في الأحياء والقرى ضمن خطة التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى الإعداد لدراسة إنشاء مركز تكنولوجي بحي المطار ومركز تكنولوجي بحي شمال بمدينة الاقصر على ان يتم التوسع مستقبلاً في انشاء المراكز التكنولوجية في القري والمناطق البعيدة.

ولفتت إلى دراسة الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المراكز التكنولوجية بالأقصر، مؤكدة وجود خطة تطوير وميكنة للمراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، على مستوى المحافظة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي وضمن خطة الحكومة للتوسع في انشاء المراكز التكنولوجية وتنفيذاً لتكليفات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بإنشاء مراكز تكنولوجية جديدة للتسهيل على المواطنين في عمليات الحصول على الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد.