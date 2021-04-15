شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى ينتقد طول مدة إعلانات رمضان: «لازم أدي المشاهد الجرعة الوطنية دون فواصل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الإعلامي أحمد موسى، طول مدة الفواصل الإعلانية بين المسلسلات، لا سيما في 3 مسلسلات تسرد وقائع وطنية حقيقة تُخرج المشاهد عن أحداثه.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن طول مدة الإعلانات يؤدي إلى «توهان» المشاهد: «لازم أدي المشاهد الجرعة الوطنية دون فصل المشاهد عن الأحداث والرسالة التي يقدمها المسلسل، مستشهدا بمسلسل الاختيار 2 الذي يسرد وقائع حقيقية «عشناها كلنا» ويروي قصة الشهيد محمد مبروك الذي تم اغتياله بعدما كشف أول قضية جاسوسية لمحمد مرسي.

وتابع أن «الاختيار 2 أعاد للأذهان الأحداث التي سردها الجزء الأول، وأبرز عدة شخصيات من بينهم هشام عشماوي».

وطالب موسى باختصار مدة الإعلانات دون إلغاءها بشكل كامل، حتى لا يمل المشاهد «مش بقول نلغي الإعلانات لكن نقلل مدتها شوية.. أنا عايز المشاهد يقعد ميتحركش.. الناس تاهت بسبب المساحة الطويلة أوي من الإعلانات».

وأكد أن هناك 3 مسلسلات لها رسائل واضحة «كلنا عارفنها»، مشددا على ضرورة تقليل فترات مدة الإعلانات.