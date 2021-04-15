شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشكل لجنة فنية لمعرفة أسباب حادث قطار منيا القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 339 ركاب القاهرة/ بنها/ الزقازيق/ المنصورة بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح خرج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان.

وأكدت الهيئة فى بيان لها منذ قليل، خلوّ الخط الطالع وانتظام مسير القطارات عليه في الاتجاهين بسلامة وأمان، وقد استعد وقام ونش الزقازيق لرفع بوجي العربتين واخلاء الخط، وتم تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف علي أسباب خروج بوجي العربتين من على السكة.