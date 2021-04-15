شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 12 مصابًا فى حادث قطار منيا القمح والإبقاء على 3 أخرين تحت الملاحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه خرج من المستشفي 12 مصابًا بحادث قطار منيا القمح، وتم الإبقاء علي ثلاثة أخرين تحت الملاحظة، وحالتهم مستقرة، نافيًا وقوع وفيات.

وأكد محافظ الشرقية لـ"الخليج 365" أن الإصابات كلها طفيفة وبين جروح وكدمات إثر تدافع الركاب لحظة ميل العربات .

وعقب وقوع حادث انقلاب سيارتي قطار أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح، انتقل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى مستشفى منيا القمح العام للاطمئنان على حالة المصابين والبالغ عددهم 15 مصابًا.

فيما أعلنت منطقة شرق الدلتا بالسكة الحديدة ومقرها الزقازيق، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات خروج قطار رقم 339 " القاهرة / المنصورة "، عن القضبان ناحية مدنية منيا القمح .

وقال مصدر مسئول انه تقرر التحفظ علي السائق والصندوق الأسود بالقطار وبإشارات التحويلات لبيان ملابسات الواقعة .

ودفعت منطقه شرق الدلتا بالسكة الحديد ومقرها الزقازيق، بفريق مهندسين وفنينين متخصصين والاوناش لرفع قطار.