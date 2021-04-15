شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشكل لجنة تحقيق فى واقعة قطار منيا القمح وتتحفظ على السائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت منطقة شرق الدلتا بالسكة الحديديه ومقرها الزقازيق ، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات خروج قطار رقم 339 " القاهرة / المنصورة " ، عن القضبان ناحية مدنية منيا القمح وانقلاب عربات الاخيرة .

وقال مصدر مسئول انه تقرر التحفظ علي السائق و الصندوق الاسود بالقطار لبيان ملابسات الواقعة وقد دفعت منطقه شرق الدلتا بالسكة الحديد ومقرها الزقازيق ، بفريق مهندسين و فنيين متخصص واوناش لرفع قطار.

وكانت قد انقذت العناية الالهية ركاب قطار القاهرة الزقازيق حيث خرج عن القضبان نتجة اعمال صيانه وتعطل عن استكمال رحلته بينما كان في قطار اخر في الجهة المقابلة و الذي نجح في التوقف قبل الاصطدام بالمتعطل ، والذي نتج 15 اصابة طفيفة.

تلقي اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير امن الشرقية ، اخطار من مأمور مركز منيا القمح بتعطل قطار القاهرة بالقرب من محطة.