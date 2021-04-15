شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": ارتفاع عدد مصابى حادث قطار الشرقية لـ15 راكبًا ولا وفيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع عدد الإصابات فى حادث خروج قطان عن القضبان بالشرقية لـ15 راكبًا، وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 33 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزى.

وأضاف مجاهد فى بيان صحفى، منذ قليل، أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبى بالمستشفى لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.

وكشف مجاهد عن خروج 6 من المصابين من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن باقى المصابين يعانون من إصابات بسيطة إلى متوسطة (كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد) وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.