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10 إصابات فى حادث خروج قطار القاهرة عن القضبان قرب محطة منيا القمح.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت مستشفي منيا القمح المركزي بالشرقية، 10مصابين من ركاب قطار "القاهرة - الزقازيق" بعد خروجه عن القضبان بالقرب من محطة مينا القمح.

 

وقال مصدر طبي مسئول لـ"الخليج 365" إن الإصابات جاءت بسيطة وعبارة عن سحاجات وكدمات نتيحة التدافع، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، مضيفًا أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف.

 

وانقذت العناية الإلهية ركاب قطار "القاهرة - الزقازيق" حيث خرج القطار عن القضبان بالقرب من مدينة منيا القمح، حيث كان هناك قطار آخر في الجهة المقابلة، ولكنه نحج في التوقف قبل الاصطدام بالقطار المتعطل.

 

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من مأمور مركز منيا القمح يفيد تعطل قطار القاهرة بالقرب من المحطة، وعلي الفور دفع الفنينين والأجهزة الأمنية. 

 

 

خروج قطار عن القضبان بالشرقية (2)

 

خروج قطار عن القضبان بالشرقية (3)

 

 

 

خروج قطار عن القضبان بالشرقية (5)

 

خروج قطار عن القضبان بالشرقية (6)

 

خروج قطار عن القضبان بالشرقية (7)

 

خروج قطار عن القضبان بالشرقية (8)

 

 

 

خروج قطار عن القضبان بالشرقية (10)

 

خروج قطار عن القضبان بالشرقية (11)

 

خروج قطار عن القضبان بالشرقية (12)

 

خروج قطار عن القضبان بالشرقية (13)

 

خروج قطار عن القضبان بالشرقية (14)

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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