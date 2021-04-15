شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال الفرقاطة برنيس بقاعدة الإسكندرية البحرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، الفرقاطة برنيس من طراز فريم بيرجامينى، لتنضم لإسطول القوات البحرية المصرية، حيث تم بنائها فى شركة فينكانتيرى الإيطالية وفق أحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية، حيث تعد تلك الفرقاطة الثانية التى تنضم لإسطول القوات البحرية، بعد انضمام الفرقاطة الجلالة، حيث تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.

وتتمتع الفرقاطة برنيس بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من أداء كافة المهمات القتالية بالبحر، حيث تتمكن من قدرة على الإبحار لمسافة 6 آلاف ميل بحرى، وتعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لامكانات القوات البحرية المصرية ودعم قدراتها على تأمين الحدود، وخطوط الملاحة البحرية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة فى البحرين المتوسط والأحمر.

وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على ظهر الفرقاطة برنيس فى توقيت قياسى، فيما ألقى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية كلمة نقل فيها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز فى فترة الإعداد.

وأضاف قائد القوات البحرية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتحديث وتطوير الأسطول البحرى، لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية، مشيرًا إلى أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قدرة الردع للقوات البحرية، كقوة تحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات البحرية السابقين، والملحق العسكرى الإيطالى بالقاهرة، وعدد من طلبة الكليات العسكرية، وجامعة الإسكندرية.