القبض على المتهمين بقتل مسنة وسرقتها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة مسنة مقتولة داخل منزلها بالهرم، وتبين أن السرقة هي الدافع لارتكاب الجريمة.

تلقى العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بحدائق الأهرام.

وشكل العميد طارق حمزة رئيس قطاع الغرب فريق بحث بقيادة المقدم هشام بهجت وكيل الفرقة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحريات الرائدين محمد بهاء وعبد الباقي أمين معاوني مباحث الهرم توصلت إلى أن متهمين اثنين خنقا الصحية مستغلين تقدمها في العمر، واستوليا على مبلغ مالي وهاتف محمول.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.