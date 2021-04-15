الخليج 365 ينشر أسماء وبيانات مصابى حادث خروج قطار الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

حصل "الخليج 365" على أسماء مصابى حادث خروج عربتين من قطار القاهرة المتجه إلى المنصورة، بمدخل مدينة القمح، وهم كل من أحمد سمير حسين21 عامًا، ومحمد فرج صابر18عامًا، ومحمود أحمد سعيد 22 عامًا، وكريم جمال عبدة 23عامًا، وعلي فتحي محمد 25 عامًا، ومحمود العشري محمود 31 عامًا، عامًا،وعصام محمد صبحي 31 عامًا، وأحمد ممدوح محمد 24 عامًا، ومحمد أحمد محمد 31 عامًا، ومحمود محمد 31 عامًا، والسيد عبدالله السيد 32 عامًا.

وغريب محمد سعد 23 عامًا، وحسين محمد عبد الفتاح 20 عامًا، ومصطفى محمد عبد السلام24 عامًا، وعبد التواب مرسي 33 عامَا، ومحمد السيد البلتاجي29 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما يقوم فريق عمل من هيئة السكة الحديد، حاليًا برفع عربتي القطار واعادتهما مكانهما لتسيرحركة القطارات، وجاري تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث ومعرفة سببة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات

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