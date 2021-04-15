شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ليلية لإزالة التعديات والإشغالات بالسوق السياحي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد عادل شرشر، بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات والعوائق لاستكمال أعمال تطوير السوق السياحي بمدينة أسوان.

تأتي الحملة بمشاركة نائب رئيس المدينة وحي غرب وقسم شرطة المرافق بأسوان لرفع التعديات عن السوق السياحي وتسهيل عمل الشركة المنفذة لأعمال التطوير للسوق في وجود بعض حالات التعدي لأصحاب المحلات والباعة التي تعيق أعمال التطوير.