شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لحادث قطار منيا القمح .. والإسعاف تنقل المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الصور الأولى لحادث تصادم قطاري ٣٣٩ و٩٦٢ ما أدى إلى خروج أحداهما عن القضبان، عن وقوع إصابات وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بالقرب من منيا القمح.

كشفت مصادر مطلعة، عن خروج قطار في منيا القمح عن القضبان، ما تسبب في توقف حركة القطارات وذلك في الساعه ١٠:٤٥ مساء اليوم.

وأوضحت المصادر أن تصادما تم قطار ٣٣٩ المنصورة / القاهرة وقطار ٩٦٢ بورسعيد / الزقازيق مما ادي الي خروج ٦ عربات من قطار رقم ٣٣٩ ركاب القاهرة / المنصورة عن القضبان بمنيا القمح.

ولم تصدر السكة الحديد أي تعليق حول الحادثة أو الإصابات، الجدير بالذكر ان قطار ٣٣٩ يتحرك من القاهرة الساعه ٩:١٥ من القاهرة.