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خروج قطار عن القبضان في منيا القمح بالشرقية

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شكرا لقرائتكم خبر عن خروج قطار عن القبضان في منيا القمح بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة، عن خروج قطار في منيا القمح عن القضبان، مما تسبب في توقف حركة القطارات في الساعة ١٠:٤٥ مساء اليوم.

وأوضحت المصادر، أن تصادما تم بين قطار ٣٣٩ المنصورة / القاهرة وقطار ٩٦٢ بورسعيد / الزقازيق، ما أدى الي خروج ٦ عربات من قطار رقم ٣٣٩ ركاب القاهرة / المنصورة عن القضبان بمنيا القمح.

ولم تصدر السكة الحديد أي تعليق حول الحادثة أو الإصابات، الجدير بالذكر أن قطار ٣٣٩ يتحرك من القاهرة الساعه ٩:١٥ من القاهرة. وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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