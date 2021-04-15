شكرا لقرائتكم خبر عن خروج قطار عن القبضان في منيا القمح بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر مطلعة، عن خروج قطار في منيا القمح عن القضبان، مما تسبب في توقف حركة القطارات في الساعة ١٠:٤٥ مساء اليوم.
وأوضحت المصادر، أن تصادما تم بين قطار ٣٣٩ المنصورة / القاهرة وقطار ٩٦٢ بورسعيد / الزقازيق، ما أدى الي خروج ٦ عربات من قطار رقم ٣٣٩ ركاب القاهرة / المنصورة عن القضبان بمنيا القمح.
ولم تصدر السكة الحديد أي تعليق حول الحادثة أو الإصابات، الجدير بالذكر أن قطار ٣٣٩ يتحرك من القاهرة الساعه ٩:١٥ من القاهرة. وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.
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