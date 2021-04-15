شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. راعي كنيسة في الغردقة يوزع تمر وعصائر على الصائمين قبل الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبيل الإفطار بدقائق تولى القمص يؤانس أديب، راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة، توزيع التمر والعصائر على الصائمين المتأخرين على الإفطار في الشوارع بالغردقة، في لفتة طيبة.

وقال القمص يؤانس أديب إنه يعتبر أن من واجبه المشاركة في المناسبات الدينية للمسلمين شركائه في هذا الوطن الغالي على أرضنا الحبية مصر.

جاء ذلك تطبيقا لوثيقة الأخوة والإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، قائلا «إحنا بلد واحدة وشعب واحد»، ينعم بالحب والعطاء والسلام.

وأعرب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، عن سعادته البالغة خلال مشاركته أخوته المسلمين لحظة إفطار ثانى أيام شهر رمضان المعظم، لافتاً إلى أنه كانت من أفضل اللحظات بالنسبة له، داعياً الله أن يرزق مصر الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والمحبة، وأن يرفع الوباء عن مصرنا الغالية وعن الإنسانية جميعًا.