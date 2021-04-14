شكرا لقرائتكم خبر عن البابا مهنئًا السيسي والمسلمين برمضان: المصريون شعب متدين محبّ لله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جميع المصريين المسلمين وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومسؤولي الدولة بمناسبة شهر رمضان الذي بدأ أمس الثلاثاء.

كما هنأ البابا جميع المسؤولين في جميع الدول العربية بالمناسبة ذاتها، وذلك في معرض عظته الأسبوعية مساء الأربعاء.

وقال البابا في مستهل العظة الروحية: «أحب أولًا أهنئ إخوتنا المسلمين بشهر رمضان، وبهذا الصوم اللي بييجي من السنة للسنة هو صوم للعبادة وتنقية النفس وهو فرصة طيبة يحتفل به إخواننا المسلمين، واحنا سبقناهم في أصوامنا من فترة ونلاقي الأصوام والأعياد تتلاحق واحنا كمصريين معروف عنا إننا شعب محب لله وشعب متدين، أهنئ جميع المسئولين وفي مقدمتهم الرئيس وجميع المسئولين مش في مصر فقط لكن في العالم العربي كله«.

وتحدث البابا في عظته عن سفر ميخا وشفاء الأعمى، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وربط قداسته في عظة اليوم بين ما ورد في سفر ميخا النبي وشفاء السيد المسيح للمولود أعمى الذي يعد موضوع إنجيل قداس الأحد السادس من الصوم الأربعيني المقدس، والذي جاء في الإصحاح التاسع من إنجيل يوحنا.

وتناول قداسة البابا في عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال فترة الصوم الحالي، الربط بين أحد أسفار العهد القديم وبين موضوع إنجيل قداس الأحد التالي وقت إلقاء العظة.