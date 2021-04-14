شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تسلم إنتاج محصول القمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت المحافظات من استعداداتها لبدء إجراءات تسلم القمح، اليوم، ففى المنيا تبدأ مديرية التموين تسلم المحصول المحلى من المزارعين من خلال 41 موقعًا، بينهم 29 شونة و7 صوامع و5 هناجر، من خلال لجنة رباعية تضم التموين، والزراعة، والصحة والسلامة، ومندوب الشونة، بكل موقع.

وقالت المديرية، فى بيان، إن اللجنة ستتسلم المحصول وفقا للأسعار المعلنة «705 جنيهات للإردب زنة 150 كيلوجراما درجة نظافة 22.5- 715 جنيها لدرجة نظافة 23- 725 جنيهًا لدرجة نظافة 23.5»، لجميع الأصناف المزروعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بنى مزار، و2 بالمدينة الصناعية، وواحدة فى مركز المنيا، وأخرى فى ملوى، وتخصيص 5 هناجر، بينهم 2 فى مغاغة، و2 بملوى، وواحدة فى سمالوط.

وفى القليوبية، أنهت مديرية التموين استعداداتها لبدء توريد محصول القمح بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وزيادة السعة التخزينية لصوامع القليوبية لاستيعاب المحصول.

وقال عربى عبدالحليم، وكيل وزارة التموين، إنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد وبنكرى الهدى 2 و3 وشونة مطحن بنها والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة وهنجر شبين القناطر وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيرى.

وأضاف أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من التموين وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات والقبانية والجهة المسوقة، طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021، مشيرا إلى أنه فى حالة ملء السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم. ولفت إلى أنه بدخول صوامع عرب العليقات للعمل الموسم الماضى والتى تصل سعتها الإجمالية إلى 90 ألف طن، بذلك وصلت إجمالى السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم إلى 200 ألف طن. وقال حسن زايد، وكيل وزارة التموين، إن جملة المساحة المزروعة هذا العام 55 ألف فدان بزيادة 3500 فدان قمح عن الموسم الماضى، متوقعًا زيادة كبيرة فى إجمالى الكميات التى سيتم توريدها للصوامع هذا العام.