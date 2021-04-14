شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة التراويح دون مخالفات لليوم الثالث في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التزم المصلون في ثالث أيام أداء صلاة التراويح بمساجد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة، وغرف العمليات بمديرية الأوقاف أي مخالفات، وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصلين بإتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم.



قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي مخالفات أثناء صلاة التراويح بالمساجد في اليوم الثالث على التوالي، مؤكداً أن المئات من المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، أدوا صلاة تراويح مساء اليوم الأربعاء، في المساجد وسط تطبيق إجراءات احترازية، ومراعاة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة أو بمديرية الأوقاف أية تجاوزات أو مخالفات.