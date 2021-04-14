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مراكز شباب قلين في كفر الشيخ تحتفل بيوم اليتيم

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز شباب قلين في كفر الشيخ تحتفل بيوم اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ومتابعة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ وإشراف تنفيذي عبدالمنعم الكناني وكيل المديريه، وبمشاركة أكثر من ١٠٠ طليع وطليعه من مراكز شباب إدارة شباب قلين، تم الاحتفال بيوم اليتيم في مركز شباب مدينة قلين، بهدف الترويح ومشاركة الأيتام الفرحة.

بدأت الاحتفالية بقراءة بعض آيات من القرآن الكريم ثم فقرة التنورة ثم العرائس المتحركة، وتمت الاحتفالات مع تطبيق شديد للإجراءات الاحترازية لمواجهة والتباعد المكاني للطلائع وكذلك أثناء تنفيذ الفقرات وبرنامج الاحتفالية كإجراء وقائي من فيروس كورونا وتكريم اليتيم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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