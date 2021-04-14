شكرا لقرائتكم خبر عن تبكير الفجر ومد المغرب ثالث أيام رمضان .. مواعيد الصلاة في الإسكندرية الخميس 15-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الإسكندرية غدأً الخميس 15-4-2021، الذي يوافق ثالث أيام شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد غداً الخميس تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقة، فيما يتم مد توقيت احانة صلاة المغرب دقيقة أيضاً.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية غداً الخميس حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:

موعد صلاة الفجر 4.00 ص

موعد الشروق 5.32 ص

موعد صلاة الظهر 12.00 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.29 م

موعد صلاة العشاء 7.51 م

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