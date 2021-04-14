شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يصدر قرارا بإيقاف أعمال البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ القرار رقم ٢٢ بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠٢١ بإيقاف أعمال البناء بعد أن كان قد أصدر قرارا باستئنافها بضوابط، وتضمن القرار الأخير الجديد الموجه من المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بأن يتم إخطار من تقدم بطلب باستئناف الأعمال وفقا للقرار ٢٠٩ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢١ فوراً وبحد أقصي ٢٤ ساعة ومن تاريخه بوقف الأعمال.

وتقوم الوحدة المحلية المختصة بتصوير المباني والأعمال صوره فوتوغرافية خلال الأجل المشار إليه، ولا يتم استئناف الأعمال إلا بعد الحصول على شهادة بتمام الفحص والمطابقه للاشتراطات من الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللجنه العليا المشكلة بالقرار رقم ٤٧٥ لسنة ٢٠٢٠ أو تصحيح الأعمال المخالفة حسبما تنتهي إليه اللجنه العليا، وفي حالة عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بوقف الأعمال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وفقا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ الخاص باصدار قانون البناء ولائحته التنفيذيه، وفي حالة عدم مراعاة الضوابط سالفة الذكر يتم إحالة المسؤولين عن المخالفه للتحقيق فوراً تمهيدا للمساءلة.