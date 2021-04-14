شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تكرم ممرضة حصلت على درجة الدكتوراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الباحثة عزة سلمان أحمد، والتي تعمل بهيئة التمريض بالمستشفي الجامعي، لحصولها على درجة الدكتوراة في رسالة بعنوان «تمريض الحالات الحرجة بكلية التمريض من جامعة أسيوط»، بتقدير عام جيد جداً.

وأكد رئيس جامعة سوهاج- خلال التكريم الذي جرى بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، والمحاسب محمد نصر نقيب العاملين بالجامعة، وسامية إبراهيم مديرة إدارة التمريض بالمستشفي الجامعي- أن الجامعة تحرص على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة، ودفعهم نحو الإبداع والتميز والتفوق في مختلف التخصصات العلمية.

وأوضح محمد نصر، نقيب العاملين بالجامعة، أن رئيس الجامعة كرم أيضاً سامية إبراهيم مديرة إدارة التمريض بالمستشفي الجامعي، وذلك نظرًا للجهود الغير عادية التي قام بها أعضاء هيئة التمريض خلال حادث قطاري طهطا.