شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق مبادرة «حماة الوطن» لتعقيم مساجد أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق حزب حماة الوطن بأسوان، مبادرة تعقيم وتطهير مساجد المحافظة على مستوي المراكز الخمسة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بمناسبة شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بأسوان.

وقالت النائبة نيفين حمدي، أمين عام الحزب، في بيان، الأربعاء، إن سياسة أمانة أسوان ترتكز على التوجه الخدمي المجتمعي والتصدي لكافة المشكلات التي تواجه المجتمع الأسواني، مشيرة إلى أن أمانة حزب حماة الوطن لن تدخر وسعا في خدمة بيوت الله وتعقيم المساجد وتطهيرها خلال الشهر المبارك، حيث يعد الإسهام في نظافة المساجد وتطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، وأن خدمة بيوت الله شرف لنا جميعًا.

ووجّهت أمين عام الحزب الشكر لوكيل وزارة الأوقاف لموافقته وتعاونه مع الحزب، وأكدت أن أعمال التطهير والتعقيم ستتواصل حتى نهاية الشهر الكريم متمنية أن يحفظ الله تعالى مصر من كل مكروه وسوء.