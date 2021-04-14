شكرا لقرائتكم خبر عن عاد للانخفاض .. سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد سعر الذهب في مصر وعالميا، للانخفاض في نهاية التعاملات، مساء اليوم، الأربعاء، 14 أبريل، بعدما حقق استقرار ملحوظا في بداية التعاملات اليوم عقب الارتفاع الذي حققه مساء الثلاثاء، ففى مصر حقق سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا انخفاضا قدره 5 جنيهات منذ الصباح .

وعالميا انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية حيث انخفضت الأوقية بمقدار 8 دولار، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية بنسبة 0.69% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في نهاية التعاملات مساء اليوم، 765.99 جنيه، وكانت في بداية التعاملات صباح اليوم، 770.92 جنيه،، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في نهاية التعاملات مساء اليوم، 1،737.37 $، وكانت في بداية التعاملات، صباح اليوم 1،745.47 $ .

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب في نهاية التعاملات، مساء اليوم، الأربعاء 14 أبريل 2021

# الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات صباح اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021

# الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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